Ataşehir'de ilkokulda Atatürk büstü çalındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Okuldan Atatürk büstü çalındı" yönündeki paylaşım üzerine harekete geçti.

Ekipler, Atatürk büstünün İnönü Mahallesi'ndeki söz konusu ilkokulun bulunduğu caddenin üzerinde okul dışında durduğunu belirledi.

Okul müdürü Y.G. ile irtibata geçen ekipler, Atatürk büstüne herhangi bir zarar verme durumu olmadığını, büstün başka bir kurumda kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne verildiğini, götürülen kurumda kullanım alanına uygun olmaması üzerine geri getirilerek, müdür okulda olmadığından kapı önüne bırakıldığını tespit etti.