Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi hakkında karar
Esenyurt'ta kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vurarak yaralayan ev sahibi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 11:02, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 11:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi'nde, kira artışı konusunu konuşmak için bir gayrimenkul firmasının önünde buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında tartışma çıktı.
U.Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.G polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen A.G, tutuklandı.