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Büyük maçların golcüsü Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı- Icardi, şampiyon olan takımlarla oynanan 10 müsabakada 13 kez topu filelere gönderdi- Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 32 gol atma başarısı gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 11:27, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 11:28
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Büyük maçların golcüsü Mauro Icardi

- Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, büyük maçlardaki skorer performansını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Mauro Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

- Rekoru Hagi'den aldı

Mauro Icardi, derbi maçlardaki skorer performansıyla Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'yi geçti.

Arjantinli futbolcu, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynanan derbilerde 10 kez topu filelere gönderdi.

Icardi, bu başarılı performansıyla Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

Gheorghe Hagi, Süper Lig'de derbi maçlarında 8 gol atmıştı.

- Süper Lig'de 33 maçta 32 gol

Mauro Icardi, Galatasaray forması altında Süper Lig'de çıktığı 33 müsabakada 32 kez topu filelere gönderdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 24 müsabakada 22 gol atan Arjantinli yıldız futbolcu, bu sezon da görev aldığı 9 karşılaşmada 10 kez topu ağlara yolladı.

Ligde toplamda 2 bin 637 dakika sahada kalan Icardi, her 82,4 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta da 1 gol atan Icardi, Galatasaray kariyerindeki 41 karşılaşmada 37 kez topu ağlarla buluşturdu.

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