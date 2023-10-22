Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler

Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı, bir kısmı ise Çınar Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde serinledi.

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