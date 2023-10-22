Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 14:14, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 14:22
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.
Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı görenler hafta sonu sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı, bir kısmı ise Çınar Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde serinledi.
İlçede hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçüldü.