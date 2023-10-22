Muğla'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekipler, yakındaki ormanlık alanı tehdit eden alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Çayhisar Mahallesi'nde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net