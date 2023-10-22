İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün düzenlenen, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, buradaki temasları sonrasında İsrail'e geçti. Meloni burada, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İtalya Başbakanlığından Meloni'nin İsrail'deki temaslarına dair yapılan açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Kahire Barış Zirvesi'nin ardından Hamas'ın 7 Ekim'de savunmasız sivillere yönelik gerçekleştirdiği trajik terör saldırısı sonrasında İtalya'nın dayanışma ve yakınlık mesajını iletmek üzere İsrail'e gitti." ifadesi yer aldı.

Başbakan Netanyahu ile yapılan görüşmenin mevcut durum hakkında güncel bilgi edinmek ve Kahire Konferansı özelinde değerlendirme yapmak için bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, "Başbakan (Meloni), İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yinelerken Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınmasının ve bölge için barış ihtimalinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

- Japonya'dan Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Kahire Barış Zirvesi'nde konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek "Japonya'nın, Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir." dedi.

Krizin iki tarafı Filistin ve İsrail'in yanı sıra bölgedeki "kilit unsurlar" şeklinde nitelediği Arap devletleri ve İran ile yakın istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Kamikawa, "Özellikle şu anda en yakın zorluk, insani yardımın bozulmasını en aza indirmek. Gazze'de 1 milyondan fazla masum insan son derece zor durumda." dedi.

Kamikawa, "Şu anda tanık olduğumuz trajedinin Orta Doğu Barışı için fırsat penceresini kapatmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorunu ancak diyalogla çözebiliriz" diye konuştu.

- Çin, "Kahire Barış Zirvesi" nde Filistin için uluslararası konferans çağrısı yaptı

"Kahire Barış Zirvesi"ne katılan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Filistin sorununun çözümü için uluslararası konferans toplanması çağrısı yaptı.

Cai, Birleşmiş Milletlerin, Filistin sorununun çözümü için daha büyük ölçekte, etkin ve yetkili bir uluslararası konferansı en kısa sürede toplama çağrısında bulundu.

Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadığını belirten Cai, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve insani yardım kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

- İsrail ile çatışan Hizbullah'ın 3 mensubu öldü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın 3 mensubunun "görev sırasında hayatını kaybettiği" belirtilirken söz konusu Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

- İsrail'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri yapıldı

İsrail'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenlendi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yaklaşık 200 İsrailli toplandı.

- Şam yönetimi, İsrail'in, Şam ve Halep'teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25'te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlediği iddia edildi.

- Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderildiğini duyurdu

Hindistan, Filistin halkına destek amacıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yardımın uçakla yola çıktığını belirtti.

Bagchi, Filistinliler için yaklaşık 6,5 ton tıbbi ve 32 ton afet yardım malzemesi taşıyan "IAF C-17" uçağının Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını kaydederek insani yardımlar arasında ilaç, çadır, uyku tulumları ve su artıma tabletleri gibi malzemelerin bulunduğunu ifade etti.

- İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu

İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.

Gazze'ye kara harekatına işaret eden Hagari, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

- Biden, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması çabalarının süreceğini belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halkın insani yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ve bunun için tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Biden, "Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1130 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece ve sabah saatlerinde "sistematik kitlesel intikam operasyonları kapsamında", aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 65 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 19 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.