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Posta Gazetesi başyazarı Rauf Tamer toprağa verildi

Beşiktaş'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden Posta Gazetesi başyazarı Rauf Tamer için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Rauf Tamer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 16:40, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 18:16
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Posta Gazetesi başyazarı Rauf Tamer, son köşe yazısını bitirdikten sonra dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Tamer, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Spor muhabiri olarak başladığı mesleğini 64 yıl boyunca sürdüren Rauf Tamer için öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Taziyeleri oğlu Emir Tamer ile gelini Ayça Akoğlu Tamer'in kabul ettiği cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, siyasetçiler Mehmet Akif Hamzaçebi, Mehmet Sevigen, Mehmet Ağar, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren, gazeteciler Yalçın Bayer, Oral Çalışlar, Nazlı Ilıcak ile oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Canan Barlas, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz, gazeteci Mehmert Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Cengiz Çandar, Nagehan Alçı, eski Beşiktaşlı futbolcu Feyyaz Uçar, TV-sinema oyuncuları Can Kolukısa, Burak Sağyaşar, Hatice Şendil ve iş insanı Hüsnü Özyeğin'in de aralarında bulunduğu siyaset, basın, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Rauf Tamer, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

"SON YAZISINI TESLİM ETTİKTEN SONRA VEFAT ETTİ"

Rauf Tamer'in oğlu Emir Tamer "Söyleyecek birşey yok. Babam 86 yaşında son yazısını yazdıktan sonra; son ana kadar, son nefesine kadar çalışarak, yazısını teslim ettikten sonra vefat etti. Dile kolay, 64 sene basın emekçisiydi, gazetecilik yaptı. Söyleyebileceğim 64 yıl Türkiye'de bu mesleği yapıp, bu kadar sevilen sayılan bir insan olmak babam hakkında herşeyi söylüyor zaten. Çok mesaj aldık, Allah okurlarından, sevenlerinden razı olsun. Söyleyecek başka birşey yok zaten" dedi.

"BAB-I ALİ'DEN GELEN KUŞAĞIN SON TEMSİLCİLERİNDENDİ"

Posta Gazetesi yazarı Oral Çalışlar ise "Rauf Tamer, bizim kuşağın, yani Bab-ı Ali'den gelen, Cağaloğlu'ndan gelen kuşağın son temsilcilerinden biriydi. Aslında bir devir onunla birlikte kapanıyor. Çünkü son anına kadar, ölünceye kadar yazan bir gazeteciydi aynı zamanda. Son yazısını yazarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İnsanları seven, gazetecilik mesleğine bağlı, gazetecileri koruyan, kollayan bir ağabeydi, bir duayendi. Onu kaybetmek tabii ki çok büyük bir eksiklik. Bab-ı Ali geleneği bitiyor bir anlamda diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"BASIN DÜNYASI BİR DUAYENİNİ KAYBETTİ"

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz Posta gazetesi çalışanları olarak ustalarını kaybettiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz ustamızı kaybettik ama basın dünyası da bir duayenini kaybetti. Onun gibi kelimelerin beyefendisi, anlatmak istediğini o küçücük cümlelerle anlatabilen başka biri daha olmadı basın dünyasında.
Ayrıca, bize birlikte çalıştığımız süre boyunca hep fikirleriyle yol gösterdi. Gazetemizin her zaman daha iyi bir yere gelmesi için çok önemli fikirler verdi. Bundan daha ötesi, çok iyi bir Türk sanat müziği aşığıydı, çok büyük bir Beşiktaşlıydı; ama öyle bildiğimiz fanatik bir Beşiktaşlı değildi. Yine Beşiktaş'ın iyi olması için çabalayan, bunun için mücadele eden bir insandı. Hepsinden önemlisi, çok iyi bir insandı. Ben, Rauf Ağabey'in eşi İlkay ablayla aşkına da tanık oldum. Çok da iyi bir eşti, çok iyi bir babaydı. Ben çok üzgünüm, bir büyüğümüzü kaybettik. Gazetemiz çok büyük bir değeri kaybetti. Yeri dolmayacak."

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