Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mauro Icardi'nin sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenildi. Arjantinli golcünün, Bayern Münih'e karşı forma giyme durumu maç günü netleşecek.