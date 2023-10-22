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Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki iki deprem ardında büyük acılar bıraktı. 644 kişi hayatını kaybettiği depremde 2 bin 200'den fazla ev ve iş yeri yıkıldı. Aradan geçen 12 yılda kentin büyük bölümü adeta baştan inşa edildi. Depremi yaşayanların acıları ise hala taze.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 18:49, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 18:54
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Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti

7,2 büyüklüğündeki Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti. Depremlerin yıllar önce de büyük acılara yol açtığı Van, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yola açan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı. Van'da yaraların sarılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği sırada, ilk depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki ikinci afette ise 40 kişi yaşamını yitirdi.

Kentteki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda inceleme yapan AFAD uzmanları, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğünü, 18 bin 181 konutun da orta hasarlı olduğunu tespit etti.

"TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI"
Depremin ardından yeni yaşam alanı olarak belirlenen ve binlerce konut inşa edilen Edremit ilçesindeki Erenkent Mahallesi'nin muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, depreme evde yakalandığını ve o anı unutamadığını söyledi.


Bingöl, şöyle konuştu:

"O günler çok zordu. Depremde binanın içinde mahsur kaldık, üzerimize taşlar düşüyordu. Tüm Türkiye yanımızdaydı. Yaralarımız hızlıca sarıldı."

SON ANDA KURTULDULAR
Deprem günü katıldıkları veli toplantısının erken bitmesiyle yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan kurtulan mahalle sakinleri, buruk bir sevinç yaşıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Oflas, 23 Ekim 2011'de acı bir deprem yaşadıklarını söyledi. Depremde yıkılan okulun enkazı altında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirten Oflas, şunları kaydetti:

"O gün veli toplantısı vardı. Yaklaşık 150 veli katılmıştı. Ben de okul aile birliği başkanıydım. Toplantı bittikten yaklaşık 5 dakika sonra deprem oldu. Çok şiddetliydi. Mahallemizde 1993'te inşa edilen üç katlı okulumuz ile evlerimiz yıkıldı. 11 insanımızı kaybettik. Mahallemizin yüzde 50'sinde yıkım yaşandı. Hayvanlarımız telef oldu. Hayatımda böyle bir sarsıntı yaşamadım. Deprem günü mahallemizde üç düğünün olması, okulda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yoksa can kaybımız daha fazla olacaktı. İnsanların büyük bölümü düğünlerdeydi. Mahallemizde yaşayanların neredeyse tamamı akraba. Kaybettiğimiz 11 canın acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz."

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