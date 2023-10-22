İran'da polisin darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita'nın beyin ölümü gerçekleşti

İran devlet medyası, bu ayın başlarında başörtüsü yasağını deldiği için polislerin müdahalesi sonucu komaya girdiği iddia edilen İranlı genç kızın beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi.

16 yaşındaki Armita Geravand'ın hastaneye kaldırıldığını ilk olarak insan hakları örgütleri duyurmuştu. Devlet medyası ise pazar günü Geravand'ın son durumuna ilişkin, "sağlık personelinin çabalarına rağmen beyin ölümünün kesinleştiğini" aktardı.

İnsan hakları savunucuları, Geravand'ın geçtiğimiz yıl kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından alındığı gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini ile aynı kaderi paylaşmış olabileceğinden endişe ediyor. Mahsa Amini'nin ölümü sonrası İran'da haftalar süren protesto dalgası başlamıştı.

Geravand'ın 1 Ekim tarihinde Tahran metrosunda "rejimin kıyafet kurallarına uymadığı için" polisle çıkan arbedede yaralandığı öne sürüldü. İranlı yetkililer bu iddiayı reddetti.

İran'da yasalara göre kadınların saçlarını örtmeleri ve uzun, bol kıyafetler giymeleri gerekiyor.

Bu kuralları ihlal edenler kamuoyu önünde azarlanma, para cezası ya da tutuklanma gibi cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Amini'nin ölümünden bu yana daha fazla kadın kıyafet kurallarına meydan okuyarak kamuya açık alanlarda başörtüsüz dolaşmaya başladı.