Fenerbahçe 9'da 9 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda ooynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 17 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Ligde ilk yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 14 puanda kaldı.