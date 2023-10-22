İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 22:35, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 22:37
Alınan bilgiye göre, Bozyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Nişan'ı evde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde, pet şişede sahte içki bulundu.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.