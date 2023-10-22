İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Bozyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Nişan'ı evde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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