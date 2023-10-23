23 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'da düzenlenecek Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

(Prag)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 12. Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası; VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası Gençlerbirliği-Altay müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/20.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Bayern Münih'le oynanacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00)

4- Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve bir oyuncusu, Galatasaray maçı öncesi Hotel Raffless'te (Zorlu Center) basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi, son idmanını yapıp İstanbul'a gelecek.

(İstanbul/19.45)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası; Tekirdağ Süleymanpaşa-Konyaaltı Belediyespor ve Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Tekirdağ/15.00/Giresun/16.00)