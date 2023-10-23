İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı.

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