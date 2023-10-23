Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve M.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpıştı.

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