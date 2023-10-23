Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 07:39, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 07:17
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki B.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve M.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.