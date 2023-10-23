İsrail ve ABD savaşı yayıyor

Terör devleti İsrail, 17 gündür Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım uygulamaya devam ederken, suç ortağı ABD ile tehlikeli bir senaryoyu devreye aldığı görülüyor. Bölge devletlerinin uyarısına rağmen suç ikilisi, şimdi savaşı tüm bölgeye yayacak bir planı devreye almış gözüküyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 milyar dolar askeri yardım sözü verdikten sonra İsrail saldırganlığının daha da arttığı gözlenirken, bölgeye gönderilen uçak gemisi saldırı gruplarının komutası da, Suriye'de PKK/YPG terör örgütünün hamisi Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) verildiği duyuruldu. İsrail güçleri önceki gün Gazze'ye yönelik bombardımanı artırırken, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a üst üste saldırılar düzenledi.

PLANLAMA YETKİSİ CENTCOM'DA

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Eisenhower ve Gerald Ford uçak gemisi saldırı gruplarının bölgede terör örgütlerinin hamisi CENTCOM yetkisine verildiğini açıkladı. Austin açıklamasında, THAAD füze sistemi ile Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye konuşlanması talimatı verdiğini kaydetti. Washington'ın füze sistemleri ile İsrail'e bir güvenlik şemsiyesi oluşturmayı planlandığı değerlendiriliyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'nda tahliye emri verdi.

TEL-AVİV ZİYARETİNDEN SONRA

CENTCOM komutanı General Michale Kurilla geçen hafta başında Tel-Aviv'i ziyaret ederek, İsrail ordusunun ihtiyaç ve planlamasına ilişkin görüşmelerde bulunmuştu. İsrail, 2021 yılında CENTCOM yetki alanına alınmıştı.

Lübnan'ın içlerini vurdu

İsrail güçleri Güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine hava saldırıları, SİHA ve topçu atışlarını dün üst noktaya çıkardı. İsrail saldırılarının Güney Lübnan'ın derinliklerine doğru genişlediği belirtildi. Lübnan sınırına yakın 14 İsrail işgal yerleşim birimi daha boşaltılırken, daha önce 28 işgalci yerleşim birimi daha boşaltılmıştı. İşgalci güç, Hizbullah saldırılarının savaşın içine Lübnan'ı çekeceği tehdidinde bulundu.

Netanyahu'dan sınırda provokasyon

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Lübnan sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaşın İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Hizbullahı da uyaran Netanyahu, "İsrail ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak" dedi.

2 haftada Suriye'ye ikinci saldırı

İşgalci güç Suriye'de de saldırılarını devam ettirdi. 15 gün içinde ikinci kez Şam ve Halep havalimanları İsrial uçaklarının hedefi oldu. Şam Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi. İki havalimanında da ağır hasar oluştuğu kaydedildi. Hizmet dışı kalan havalimanları sonucu uçuşların Lazkiye Havalimanı'na yöneltildi.

Batı Şeria da bombaların hedefinde

İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci gücün, yerleşimci teröristler ile birlikte saldırıları arttı. Cenin mülteci kampında füze saldırısı bir camiyi hedef alırken, Nablus ve Ramallah'da da baskın ve tutuklamalar gerçekleşti. Dün baskınlarda 58 Filistinli tutuklanırken, geçen 2 haftada toplam tutuklanan Filistinli sayısı bine ulaştı. İsrail'in 28 saat boyunca Batı Şeria'nın doğusundaki hava saldırısı düzenlediği ve Nur Shams Mülteci Kampı'nın vurulduğunu duyurdu. Saldırılarda 5'i çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de katliamı artıracak

Uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdığını açıkladı. İşgalci gücün sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyleyerek adeta katliamı artıracakları mesajını paylaştı. İsrail ordusu dün Gazze'nin kuzeyine attığı tehdit mesajlarında bölgeyi terk etmeyenleri "teröre destek" gerekçesiyle hedef alınacağını belirterek, açıkça savaş suçu işlediğini ortaya koymuştu.

Katliam için sınırda bekliyorlar

İşgalci gücün Gazze sınırındaki yoğun askeri yığınağı da devam ediyor. İsrail güçlerine ait tanklar namlularını savunmasız Gazze'ye çevirmiş durumda saldırı emrini bekliyor.

1 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir tank ve iş makineleri Gazze içinde operasyon sırasındayken tanksavar füzesiyle vuruldu. Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin orta iki askerin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Hamas da Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu.