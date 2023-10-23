Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma

Onlarca ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri Mısır'ın başkenti Kahire'deki Barış Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması konusunda ortak bir anlaşmaya varamazken, ateşkes konusunda arayışlar sürüyor. Bölgenin meselelerinin ancak bölge ülkelerinin aktif rol alması ile çözülebileceğine işaret eden uzmanlar, Batı ülkelerinden çok Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'ın 4'lü mekanizma oluşturarak, süreli de olsa bir ateşkesi devreye sokabileceklerini belirtiyor.

YETİM: GEREKLİ ZEMİN OLUŞTU

ORSAM Orta Doğu Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim "Bölgede öncelikle Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bir araya gelip bir tavır takınması gerekiyor. Ancak gerçek aktörler bir araya gelirse bir ateşkes beklenebilir. Bu aktörlerin de bölgeyi bilen, tanıyan ve burada yaşayan ülkeler olması önemli. Somut aktörler devreye girmeli" dedi. Kahire'deki zirveden sonuç çıkmamasının ardından Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu bir 4'lü mekanizmanın oluşması için gerekli zeminin oluştuğuna da dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye'nin devreye girmesi' konusundaki açıklamalarının önemine vurgu yapan Yetim "'Türkiye devreye girsin' denilince 'savaşa girdik' gibi anlaşılmamalı, kasıt bu değil. Türkiye Kosova'da, Somali'de, Afganistan'da, Azerbaycan'da devreye girdiğinde savaşa mı girdi? Hayır. Türkiye'nin birçok barışı destekleme operasyonu var. Elbette Gazze'ye giderek de barışı desteleyebilir. Burada bölge ülkelerinin de desteğinin alınması çok önemli. Türkiye, bulunduğu noktalara, barışı ve istikrarı getiren bir ülke" diye konuştu.

OĞUZLU: MISIR DA CESUR OLMALI

Türkiye'nin ateşkes çabalarının önemli olduğuna vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ise Arap ülkeleri arasındaki görüş farklılıklarının da bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Oğuzlu "Mısır'ın da Türkiye'nin gösterdiği cesareti göstermesi gerekiyor. Türkiye, oldukça akıllı davranarak diplomatik bir adım attı ve Refah Sınır Kapısı'na yardımları ulaştırdı. Bu noktada Mısır'ın da cesur davranıp yardımları göndermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Batı ülkelerinin de Türkiye'den ara buluculuk beklentisi olduğunu kaydeden Oğuzlu, barış için bölgede öncelikli olarak ABD'nin ateşkese ikna edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YEŞİM ERASLAN