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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 08:59, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 09:57
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Mafya ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı,

Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı,

Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,

İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu,

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı,

Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda,

3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah

1 adet Mp5 marka otomatik silah,

1 adet Thomson marka otomatik silah,

29 adet tabanca ve

7 adet av tüfeğine el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.

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