Kıyı Emniyetine 15 işçi alınacak

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

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