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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,85 yükselişle 7.649,39 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 10:02, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 10:03
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,71 puan artışla ve yüzde 1,85 değer kazanarak 7.649,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,82 ve holding endeksi yüzde 1,77 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 0,15 ile spor oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,33 değer kaybıyla 7.510,68 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya da negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek, 7.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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