Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi

Açıklamada, şüphelilerin üst aramasında 15 bin 445 avro, 11 bin 820 lira, 500 gram gümüş külçe ile sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda ihraç edilen hava pilot kurmay albay, 2 hava pilot üsteğmen, 3 hava astsubay, komiser, polis memuru ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Uygulama üzerinden kurulan grupta kaçış planının diğer örgüt üyeleriyle de paylaşıldığı belirtilen açıklamada, delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Antalya'da gözaltına alındığı, ardından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüt üyeleriyle yurt dışına kaçış planı hazırladığının tespit edildiği bildirildi.

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