Dolar/TL, 28,05 seviyesinden işlem görüyor

Haftanın son işlem gününde, dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,9879'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,0510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 29,6920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 34,1200'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,1 azalışla 106,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.