Mersin'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve en son Ali S'nin oğlu E.S'nin (20) girdiğini tespit etti.

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