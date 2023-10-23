Yabancı dil hazırlık sınıflarında başırısız olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri başladı

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

DUYURU

(23 Ekim 2023)

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır. Başvurular, 23 Ekim-03 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru ve yerleştirme işlemlerinde, kılavuzda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Kılavuz, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri