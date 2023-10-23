Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

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