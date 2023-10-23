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Altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 11:31, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 11:32
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Altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.785 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.981 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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