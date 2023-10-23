İsrail Gazze'ye 'sınırlı' kara operasyonu başlattı!

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarını artırma "sözü" verdi ve hala şeridin kuzeyinde bulunan insanlara bir kez daha güneye kaçmalarını söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada kuzeyin boşaltılmasının "savaşın sonraki safhalarında riskleri en aza indireceğini" ifade etti.

İsrail, Gazze sınırına çok sayıda tank ve asker yığdı. Potansiyel kara harekatının is ne zaman başlayacağı bilinmiyor. İsrail, Gazze'nin yanı sıra, işgal ettiği Batı Şeria'yı da vurmaya başladı. İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 4000'den fazla insan öldü.

BM: Durum umutsuzdu artık felaket!

Birleşmiş Milletler kurumları ortak bir raporla Gazze Şeridi'ndeki dramı anlatırken dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırdı. Bombardıman altındaki Gazze'de su ve yiyecek biterken hastanelerin enerjisi de yarın tükenecek. Raporda, "Gazze, son çatışmalardan önce umutsuz bir insani durumdu. Artık durum felaket" denildi. İşte savaşın 16. gününden dakika dakika öne çıkanlar...

İsrail Gazze'ye karadan asker sokmaya başladı: Rehineler..

Dünya kara operasyonuna karşı ses yükseltirken İsrail kara kuvvetleri rehineleri aramak bahanesiyle Gazze'ye kara operasyonunu başlattı. İsrail askerleri Gazze'ye girmeye başladı. İsrail Ordusu "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasını yaptı.

Milli Savunba Bakanlığı: Yardımlar havadan gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı."

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 14 tır daha geçti

İnsani yardımların ulaştırılması için açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 14 tır daha Gazze Şeridi'ne geçti. İnsani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze'ye ulaşmış oldu. Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi'ne geçmişti. Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze'ye ulaşmış oldu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi toplantısına katıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savaş Kabinesi üyeleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Tel Aviv'in Kirya semtinde durum değerlendirme toplantısına katıldı.

İsrail saldırılarında son 24 saatte 400'den fazla insan öldü

Filistin medyası, 7 Ekim'den bu yana "en ağır bombardıman" olarak nitelendirdiği İsrail'in son 24 saatteki hava saldırılarında, Gazze'de en az 400 kişinin öldüğü bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, iki milyondan fazla insanın yaşadığı yerleşim bölgelerinde en az 25 İsrail hava saldırısı düzenlendi. WAFA, saldırıların çoğunun herhangi bir uyarı yapılmadan sivillerin evlerini hedef aldığını söyledi.

İsrali Savunma Bakanı: Saldırılar 1,2,3 ay sürebilir...

Gazze'ye saldırıların artacağını açıklayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" diye konuştu.

Refah ve Han Yunus saldırılarında ölü sayısı 18 oldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneydeki Refah ve Han Yunus bölgelerindeki hava saldırılarında ölü sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında çocuklar da var.

Gazze'de iki hastanenin yakınları bombalandı

İsrail ordusunun, Gazze'deki iki hastanenin çevresini bir kez daha vurduğu belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA, Gazze Şeridi'nde çok sayıda yaralı ve sağlık personelinin bulunduğu El Şifa Tıp Hastanesi yakınlarına çok sayıda füzenin isabet ettiğini söyledi. Tel Al-Hawa semtindeki Kudüs Hastanesi çevresine de hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini söyleyen Filistin Kızılayı'nın sözcüsü Nebal Farsakh, "Uluslararası toplumu İsrail'in Kudüs hastanesini bombalamasını durdurmaya çağırıyorum" demişti.