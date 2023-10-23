Özgür Özel: Cumartesi, pazar düğünü yapacağız

6 yaşındaki gelin skandalı davasında sanıklara ceza yağdı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında sanıklara ceza yağdı
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü
İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü
AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: Cumartesi, pazar düğünü yapacağız

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumartesi, pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak başarmak üzere uyanacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 11:36, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 11:37
Yazdır
Özgür Özel: Cumartesi, pazar düğünü yapacağız

Özel, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkan olması halinde yapmayı planladığı vaatlerini dile getirdi.

Parti olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ve bu sürecin sonunda partilerinde kopuş olduğunu belirten Özel, teşkilatının her şeye rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi.

Bu sürecin sonunda partililerde ve CHP'ye oy veren bilhassa gençlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Terleyen bir genel başkan, koşturan bir genel başkan, gözünüzün içine bakan, elinizi tutan, sizinle birlikte çalışan bir genel başkan... Genç kadrolar ile Türkiye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisini ayağa kaldıracak bir genel başkan vadediyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte olacağız, çok çalışacağız. 6 Kasım gününden itibaren 81 ilimizde 973 ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi bir düğün evinin ertesi günkü mutluluğuna kavuşur. Cumartesi, pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak başarmak üzere uyanacağız. Türkiye'de küskün gençler, moralsiz esnaflar, çaresiz, işsiz kalmış, yoksul kalmış, emeği sömürülenler hepsi gözümüzün içine bakıyor."

Özel, partisinin değişime ve dik yürüyüşe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

CHP'nin kuruluşundan itibaren genel başkan değişimlerinin büyük heyecana vesile olduğunu dile getiren Özel, aynı heyecanın şimdi de yaşandığını sözlerine ekledi.

Özel, konuşmasının ardından partisinin delegeleriyle görüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber