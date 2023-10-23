Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Afyonkarahisar'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 11:40, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 11:41
H.A. idaresindeki 42 UA 696 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya (78) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.A. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.