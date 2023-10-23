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Belediye anasıfından lise son sınıfa kadar bütün öğrencilere bin TL destek veriyor

Menemen Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde, ilçede; ana sınıfından, ilkokul, ortaokul ve lise sona kadar tüm öğrencilere bin lira destek ödemesine başlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 13:13, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 13:15
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Belediye anasıfından lise son sınıfa kadar bütün öğrencilere bin TL destek veriyor

Ödemelerin kasım ayı ortasına kadar tamamlanacağı ifade edilirken, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Yaşadığımız kente duyduğumuz sevgi ve saygı gereği çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için sorumluluk hissediyoruz. Eğitim hayatlarına bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Menemen Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla örnek olmaya devam ediyor. LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin sınav harçlarını ödeyen, üniversite sınavını kazananlara ve bu yıl üniversiteden mezun olan gençlere can suyu ödemesi olarak 5 bin lira ödeyen, 6 binden fazla öğrenciye dijital eğitim paketi dağıtan, MEBGEM'e yeni şubeler ekleyen, Ege'nin en büyük kütüphanelerinin inşaatına başlayan ve bu kütüphanelerde ders çalışacak öğrencilere ücretsiz çorba ve kek çıkaracağını açıklayan Menemen Belediyesi, öğrenci ve velilerin yüzünü güldürecek yeni çalışması için düğmeye bastı.

Menemen Belediyesinin meclis toplantısında Cumhur İttifakı ve bağımsız belediye meclis üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda; ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan her bir öğrenci için biner lira eğitim desteği ödenecek. Ödemeler, velilerin dolduracağı formlarda belirtecekleri IBAN numaralarına yapılacak ve kasım ayının ortasına kadar tamamlanmış olacak.

Eğitime desteğin en büyük öncelikleri olduğunu söyleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak bu kentin çocuklarına ve gençlerine iyi bir gelecek sunabilme noktasında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluk dahilinde çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine, başarısına katkı koyabilmek, eğitimde Menemen'i marka yapabilmek, ilçemizden; bilimde, sanatta, sporda ülkemiz ve hatta dünyada adından söz ettiren başarılı isimler çıkarabilmek istiyoruz. Geçtiğimiz ay İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'te gördük ki, Türk gençleri biraz destek aldıktan sonra SİHA'lar, KAAN'lar, robotik eller, insansız deniz araçları ve birçok farklı teknolojik ürünü tasarlayıp, ülkemizi gururlandırıyor. Biz de bu süreçte yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle gençlerimizin yarınlarına bir nebze destek olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

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