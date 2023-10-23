AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirecek
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 13:29, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 13:31
Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.
Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diyasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.