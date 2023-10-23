Kütahya'da kestane ağacından düşen kişi öldü

Ayrıca, aynı bölgede kestane toplarken ağaçtan düşerek yaralanan Hüseyin Güngör (74) ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bölgedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeniköy'de ikamet eden İsmail Can (55), hasadın başlaması nedeniyle Kocakömür Ocağı mevkisinde kestane toplamaya gitti. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Can, dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

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