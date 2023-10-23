İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

6 yaşındaki gelin skandalı davasında sanıklara ceza yağdı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında sanıklara ceza yağdı
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü
İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü
AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 13:55, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 13:56
Yazdır
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının gazetecileri ciddi derecede etkilediği belirtildi.

Gazze'de çatışmaları haberleştirerek görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 23 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecilerinin 19'unun Filistinli, 3'ünün İsrailli ve 1 gazetecinin de Lübnanlı olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırıların başladığı günden bu yana 8 gazetecinin yaralandığı, 3'ünden de haber alınamadığı belirtildi.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour da "Gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler ortaya koyan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmaması gerektiğini" bildirdi.

Mansour, tüm dünyadan gazetecilerin "yürek dağlayan" çatışmayı haberleştirmek için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber