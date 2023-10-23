Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü asteğmen öldü

Ağır yaralanan Gökçe, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir birimde görevli Hava Asteğmen Gökçe'nin kullandığı 26 AFL 726 plakalı motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolu Bozüyük Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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