Tunceli'nin ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
Tunceli'de ormanlık alanlar sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 13:58, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 14:00
Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kent, vadileri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle dikkati çekiyor.
Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlar renk değiştirmeye başladı.
Sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının tonlarıyla kaplanan ormanlar, şu sıralar çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.
Günübirlik turlarla kente gelen misafirler, Salördek, Bezik ve Karaoğlan ormanlarında gezerek stresten uzaklaşıyor.