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Galatasaray, Bayern Münih'i yenen ilk Türk takımı olmayı hedefliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Galatasaray, Bavyera ekibini mağlup eden ilk Türk takımı olmak için mücadele edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 14:51, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 14:51
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Galatasaray, Bayern Münih'i yenen ilk Türk takımı olmayı hedefliyor

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde yarın Almanya'nın Bayern Münih takımı ile İstanbul'da karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 31. maç olacak.

"Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 30 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 10 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 31 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 46 gole engel olamadı.

Bayern Münih ile 2. eşleşme

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile tarihinde 2. kez eşleşti.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Galatasaray ile Bayern Münih, yarınki karşılaşmayla 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.

Bayern, Türk takımlarına hiç kaybetmedi

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 2 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 6 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 5 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 19 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Sahasında Alman takımlarına karşı geride

Galatasaray, Avrupa kupalarında sahasında Alman ekiplerine karşı 2 galibiyet aldı.

Alman takımlarını 14 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Birçok Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

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