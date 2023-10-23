Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları araç merdivenleriyle tahliye ediyor.

Davutdede Mahallesi'nde çok sayıda dairenin bulunduğu apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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