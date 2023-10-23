2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kezban Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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