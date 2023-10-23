Üç büyükşehirde vatandaş kimi aday olarak görmek istiyor?

Alf Araştırma Ankara, İzmir ve Eskişehir'de belediye başkan adaylığına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştarma her üç ilde de Ekim ayı içinde yapıldı. Ankete katılanlara "Size göre oy vermeyi düşündüğünüz partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

İşte ankete kalınların görmek istedikleri belediye başkan adayları

2024 YEREL SEÇİMLERİ/İZMİR

Araştırmaya katılan kişilere;

Aday tercihlerini ölçmek amacıyla "Size göre oy vermeyi düşündüğünüz partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?"

Mevcut siyasi eğilimi ölçmek amacıyla da "Bu pazar yerel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" soruları yöneltilmiştir.

Araştırma Tarihi: 15 - 20 Ekim 2023

2024 YEREL SEÇİMLERİ/ANKARA

Araştırmaya katılan kişilere;

Aday tercihlerini ölçmek amacıyla "Size göre oy vermeyi düşündüğünüz partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?"

Mevcut siyasi eğilimi ölçmek amacıyla da "Bu pazar yerel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" soruları yöneltilmiştir.

Araştırma Tarihi: 10 - 19 Ekim 2023



2024 YEREL SEÇİMLERİ/ESKİŞEHİR

Araştırmaya katılan kişilere;

Aday tercihlerini ölçmek amacıyla "Size göre oy vermeyi düşündüğünüz partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?"

Mevcut siyasi eğilimi ölçmek amacıyla da "Bu pazar yerel seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" soruları yöneltilmiştir.

Araştırma Tarihi: 13 - 18 Ekim 2023

