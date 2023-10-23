17 yaşındaki genç, tüfekle oynarken 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

22 Ekim günü Balışeyh ilçesine Beşbıçak köyünde meydana gelen olayda, Y.T. (17) isimli gencin oynadığı pompalı tüfekten çıkan kurşun, arkadaşı E.T.'nin (16) kafasına isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince tahkikat yapıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayın şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfeğe de el konuldu.