Memur ve emekliye zam tablosu değişti

Sabah'ta yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

Ocak zammı için ipuçları arayan milyonlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile bir kez daha hesap yapma peşine düştü. Ankette ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

6 aylık enflasyon tahmini belli oldu

Yapılan hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 40,27 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı anlamına geliyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni maaşlarına kavuşacak.

Emekli ve memurun ocak zammı tablosu

Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27

. Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27

. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33

. Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15

. 6 aylık memur zammı yüzde 52,17

Memur zam oranı ssk ve bağ-kur emekli maaşı için referans olacak

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor.

Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilave olarak 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Erdoğan verecek.

En düşük emekli maaşı da artacak

2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan 32,33'lük enflasyon farkı hesabına göre tablo tablo memur, emekli maaşları ortaya çıktı.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı (Temmuz 2023 - Ocak 2024)

. Memur - 22.017 - 33.503

. Memur emeklisi - 9.876 - 15.028

Memur maaşları (Temmuz 2023 - Ocak 2024)

. Şube Müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 - 32.438 -49.361

. Memur (Üniversite mezunu) 9/1 -22.926 - 34.886

. Uzman öğretmen 1/4 - 29.525 - 44.928

. Öğretmen 1/4 - 26.642 - 40.541

. Başkomiser 1/3 - 32.613 - 49.627

. Polis memuru 8/1 - 29.512 - 44.908

. Uzman doktor 1/4 - 37.162 - 56.549

. Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 - 26.428 - 40.215

. Mühendis 1/4 - 33.109 - 50.328

. Teknisyen (lise mezunu) 11/1 - 23.525 - 35.798

. Profesör 1/4 - 48.111 - 73.211

. Araştırma görevlisi 7/1 - 31.750 - 48.314

. Vaiz 1/4 - 27.608 - 42.011

. Avukat 1/4 - 31.549 - 48.008

Memur emeklisi maaşları (Temmuz 2023 - Ocak 2024)

. Müsteşar 1/1 - 35.911 - 54.646

. Genel müdür 1/1 - 31.784 - 48.366

. Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 - 12.473 - 18.980

. Memur (Üniversite mezunu) 1/4 - 9.765 - 14.859

. Öğretmen 1/4 - 14.791 - 22.507

. Kaymakam 1.sınıf 1/4 - 20.941 - 31.866

. Başkomiser 1/4 - 14.791 - 22.507

. Polis memuru 1/4 - 14.791 - 22.507

. Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 - 14.791 - 22.507

. Mühendis 1/4 - 14.810 - 22.536

. Teknisyen (Lise) 1/4 - 10.633 - 16.180

. Pratisyen Hekim 1/4 - 21.860 - 33.264

. Profesör 1/4 - 25.678 - 39.074

. İmam Hatip - 14.791 - 22.507

. Avukat 1/4 - 14.791 - 22.507