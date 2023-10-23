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'Yerel seçimlerde İYİ Parti ile AK Parti anlaştı' iddiasına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, yerel seçimde çıkarılacak adaylar konusunda İYİ Parti ve AK Parti'nin anlaşma yaptığına yönelik iddiaların, ciddiye alınacak bir yanının olmadığını belirterek, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 16:58, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 17:09
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'Yerel seçimlerde İYİ Parti ile AK Parti anlaştı' iddiasına yanıt

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partinin 6. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda partililerle bir araya geleceklerini söyledi.

İYİ Parti olarak her şart ve koşulda Atatürk'ün kutlu mirasını ilelebet yaşatacaklarını ve Cumhuriyet değerlerine her daim sahip çıkacaklarını dile getiren Zorlu, 25 Ekim Çarşamba günü, TBMM'deki grup toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener önderliğinde Anıtkabir'e gideceklerini ifade etti.

- "İnsanların acımasızca katledilmesine sessiz kalamayız"

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Zorlu, gelinen aşamada İsrail'in kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef alarak olayı savaş olmaktan çıkardığını belirtti.

Kürşad Zorlu, şu an 5 binin üzerinde can kaybı, 10 binden fazla da yaralı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanların acımasızca katledilmesine sessiz kalamayız. Türkiye ve başta bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünya bu duruma son vermek adına harekete geçmelidir. Bizim açımızdan Mehmetçiğimizin konumu ve kıymeti ise tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğimizin, sınırlarımız dışında görevlendirilmesi, ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde değerlendirilebilir."

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere, Genel Başkan Akşener himayesinde yardım çalışması başlattıklarını anlatan Zorlu, kargo uçağı kiralamak üzere THY Kargo ile temasların sürdüğünü, şartların uygun olması durumunda Gazze'de bir sahra hastanesi kurabilmek için koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Zorlu, bir gazetecinin, yerel seçimde çıkarılacak adaylar konusunda, İYİ Parti ile AK Parti'nin anlaşma yaptığına yönelik iddialara ilişkin sorusunu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye yanıtladı.

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