İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'ye sevk edildi
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 17:13, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.