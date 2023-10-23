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Geleceğin anchormanları bu okulda yetişiyor

Bursa'da eğitim veren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin anchormanlarını yetiştiriyor. Aldıkları eğitimlerde profesyonel kamera kullanımından stüdyoda kamera karşısına geçip haber sunumuna, sahada muhabirlikten reji ve kurgu eğitimine kadar basın ve medya sektörünün her kademesi ile ilgili eğitim alıp mezun olan öğrenciler ulusal ve yerel medyada boy gösteriyor. Adeta Medya şirketi gibi faaliyet gösteren lisenin öğrenciler tarafından içerik üretilen bir haber sitesi ile bir de televizyonu bulunuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 17:52, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 18:02
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Geleceğin anchormanları bu okulda yetişiyor

Merkez Yıldırım ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulundurduğu 7 alan ile binlerce öğrenciye eğitim vermeye devam ediyor. Medya sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik personel eksiğini gidermek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon bölümünde öğrenciler, okulda bulunan stüdyo ve reji alanlarında profesyonel eğitim alıyorlar. Radyo ve Televizyon bölümü öğrencileri, okul sıralarında bölüm öğretmenlerinden teorik eğitimlerinin yanı sıra okulda bulunan profesyonel stüdyoda öğrendiklerini hayata geçiriyor. Stüdyosunun profesyonelliği ile ön plana çıkan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her ay stüdyoda bir konuk ağırlayarak dijital medyada program yapıyor. Çektikleri bant yayınları editörlüğe yatkın öğrenciler kurguluyor. Diğer yandan kameraya yatkın öğrenciler sırayla kamera başına geçerken, muhabirlik ve spikerliğe yatkın öğrenciler ise ekran karşısına çıkıyor.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp liseden mezun olan bilgili öğrenciler mezun oldukları gibi başta yerel medya olmak üzere bir çok yerden iş teklifi alıyor. Bu okuldan mezun olup yerel ve ulusal medyada boy gösteren bir çok ünlü muhabir ve kameraman ile teknik eleman bulunuyor.

Yıldırım ilçesinde en fazla tercih edilen okul unvanını elinde bulundurduklarını belirten okul müdürü Ömer Yılmaz " Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, hayata değer katan bireyler yetiştirmek gayesi ile 7 tane alanımız var. Bu alanlarda sanayinin ve iş hayatının istediği nitelikte öğrenciler yetiştiriyoruz. Radyo ve Televizyon alanında da okulumuzda bir stüdyo ihtiyacı doğdu. Bakanlığımızın destekleri ile stüdyomuzu 3 yıl önce tamamladık. Buradaki gayemiz çocuklarımızın mezun olduklarında iş hayatına, basın sektörüne yetişmiş olarak girmelerini sağlamaktır. Ve burada çocuklarımız prompter kurmaktan ışık ayarlamasına kadar, spikerlikten kameramanlığa kadar tüm adımları uygulamalı şekilde öğreniyorlar. Her hafta burada programlar yaparak okulumuzun kendi sayfasında yayınlamaktayız. Gazetecilik bölümünde de kendi internet sitemiz olan 'Habercimiz.net' isimli, ajanslara aboneliği olan internet sayfamıza içerik üreten ve çocuklarımızın 7 gün 24 saat esasına göre haber girişi yaptığı bir sitemiz mevcut. Bu sitemizde de öğrencilerimiz haber yazmayı ve haber girişi yapmayı öğrenmekte" ifadelerine yer verdi. Okulda 12. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Ömer Musa "Sıralarda öğrendiğimiz teorik bilgileri stüdyomuzda pratiğe dökebiliyoruz. Bölüm öğretmenlerimizin koordinesinde bizler de sektörü öğrenmiş oluyoruz" ifadelerine yer verirken, Tuğçe Balta ise "Stüdyonun bana çok katkısı oldu. Kamera önü, kamera arkası ve kurgu gibi zor konularda alan şefimizden yardım ve destek alabiliyoruz. Okulumuz bizleri çekimlere de götürüyor. Sahayı da görme şansımız oluyor. Kamera önünü daha çok seviyorum ve öğretmenlerim de bana yardımcı oluyor. 12. Sınıf öğrencisi olduğum için şuanda staj yapıyorum. Burada aldığım bilgiler sayesinde staj yerimde zorlanmıyorum" şeklinde konuştu.

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