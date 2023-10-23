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Sağlık Bakanı Koca: 20 kişilik sağlık personeli Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'a giden 20 kişilik sağlık ekibini, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar tarafından karşılandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 18:16, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 18:27
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Sağlık Bakanı Koca: 20 kişilik sağlık personeli Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20 kişilik ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar tarafından karşılandı. Ardından, Gazze için yapılacak işbirliği için bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti bakanlığımızı temsil eden arkadaşlarımızca ifade edildi. İstişareler yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bakan Koca, "Mısır, Gazze konusunda, Türkiye ile başlattığı işbirliği sürecini, Türkiye dışında başka bir ülke veya uluslararası kuruluşla çeşitli nedenlerden ötürü tercih etmiş değil. Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar, ülkemiz adına sürdürdüğümüz ısrarlı takibin sonucunda bizlerle çalışma kararı aldıklarını belirtiyor. Sayın Bakanın, arkadaşlarımca tarafıma iletilen, en kısa süre içinde bizi Mısır'a resmi olarak davet edecekleri haberini ise büyük bir memnuniyetle karşıladım. Gazze için, ülkelerimiz için yapacak çok şeyimiz var" ifadelerine yer verdi.

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