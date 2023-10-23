Erzincan'da 'Narkogüç' operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Erzincan'da, "Narkogüç" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 18:43, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 18:44
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ülke genelinde gerçekleştirilen "Narkogüç" operasyonları kapsamında gözaltına alınan B.T.V, Y.E.T, F.T, E.B. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden B.T.V, Y.E.T, F.T. ve E.B. mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kentte 161 kilogram skunk ele geçirilmişti.