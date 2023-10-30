Tedviren görevlendirmelerde vekalet aylığı ödenir mi?

657 sayılı Kanunda tedviren görevlendirme, vekaleten atanma türlerinden biri değildir. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No: 99), asildeki şartları taşıyan başka memur olmaması hallerinde bu şartlara en yakın özelliklere sahip olanlardan idare tedviren görevlendirme yapabilmektedir. Bu şekilde görevlendirilenlere vekalet aylığı ile zam ve tazminatlar ödenmez.

Danıştay İkinci Dairenin kararında (Karar No: 2009/294, Esas No: 2008/4125 Tarih: 27.01.2009) özetle; asilde aranan şartlara sahip olmayan davacının, mal müdürlüğü görevini tedviren yürütmesi nedeniyle, kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekalet aylığı ödenemez şeklinde hüküm verilmiştir.

Danıştay İkinci Dairenin kararında (Karar No: 2012/291, Esas No: 2008/1999, Tarih: 25.1.2012) özetle; Tapu Sicil Müdürlüğü görevini vekaleten değil, yetkilendirme suretiyle (tedviren) yürüten davacıya tazminat şeklinde olsa dahi vekalet ücreti ödenmesi mümkün olmadığından, aksi yönde verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir şeklinde hüküm verilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairenin kararında (Karar No: 2004/5356, Esas No: 2001/1374, Tarih: 14.12.2004) özetle; mevzuatta "tedviren görevlendirme" şeklinde bir yöntem öngörülmeyen durumlarda, asılda aranan koşullara sahip vekil memur bulunmadığı hallerde, idarelerce hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir göreve asılda aranan koşullara en yakın personel arasından tedviren görevlendirme yapılmakta ve idari görev bu şekilde yürütülmekte, dolayısıyla tedviren görevlendirme geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir yol olmakta, bu niteliği göz önüne alındığında tedviren yürütülen bir görevin gerektirdiği unvanı taşımayan kamu görevlisine görevin tedviren yaptırılması, bu şekilde yürütülen görevdeki unvanı kazandırmamaktadır şeklinde hüküm verilmiştir.

Danıştay Onbirinci Dairenin kararında (Karar No: 2005/1079, Esas No: 2002/1132, Tarih: 08.03.2005) özetle; İlçe milli eğitim müdürlüğünü yürütmek üzere tedviren görevlendirilen davacıya tedviren görevlendirme şekline karşı dava açmadığı da dikkate alınarak bu görevi nedeniyle özel hizmet tazminatı ödenemez şeklinde hüküm verilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun kararında (Tarih: 25.02.1997, No: 24020) özetle; mevcut görevlendirme yazısından, Milli Emlak Müdürlüğü görevinin Milli Emlak Müdür Yardımcısı tarafından tedviren yürütülmesinin uygun görüldüğü anlaşıldığından ve tedviren yürütülmesi ve bu durumda ödenecek mali haklar konusunda mevzuatta yapılan bir düzenleme bulunmadığından, tedviren görevlendirilen kamu görevlisine, vekaleten görevlendirme yapılmış gibi Milli Emlak Müdürü görevine ait zam ve tazminatların ödenmesine imkan bulunmamaktadır şeklinde karar verilmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüş yazısında (Tarih: 07.01.2011, No:26595) özetle; devlet memurluğu kadrolarına vekaleten atananlar belli şartlar dahilinde vekalet aylığı ödenebileceği, tedviren görevlendirme yoluyla yürütenlere ise bundan dolayı herhangi bir ek ücret ödenemeyeceği belirtilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulu kararında (Tarih:14.06.2016, No:42066); tedviren yapılan görevlendirmelerde ilgili kişilere özel hizmet tazminatı ve ek ödemenin yapılacağına dair mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmadığı yönünde karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri kararında (Karar No:2006/3361, Esas No:2003/736, Tarih:28.12.2006) özetle; asilde aranan şartlara sahip olmadığı için ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini tedviren yürüten davacıya anılan yasal düzenlemeler karşısında asilde aranan şartları taşımaması nedeniyle tedviren görev yaptığı kadro için yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmediğinden dolayı tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması da mümkün değildir.



