Aylıksız izinli memurun memurluktan çekilme isteği mümkün mü?

657 sayılı Kanunun "çekilme" başlıklı 20'nci maddesine göre; "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler."

Kanunun "çekilme" başlıklı 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine göre; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler."

Konu hakkında, dönemin Devlet Personel Başkanlığının 05.01.2011 tarih ve 24947 sayılı görüş yazısı bulunmakta olup görüş yazısında, aylıksız izne ayrılan memurların memurluk statüsüyle ilişkileri, ödev ve sorumlulukları ile hak ve yükümlülüklerinin devam etmesi sebebiyle memurların aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94'üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği değerlendirilmektedir denilmiştir.

Bu yapılan açıklamalara göre; aylıksız izne ayrılan memurun, memurluk statüsüyle ilişkileri, ödev ve sorumlulukları ile hak ve yükümlükleri devam ettiği dikkate alındığında, engelleyici bir düzenleme olmaması nedeniyle memurlar aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme istekleri de aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebilir.

