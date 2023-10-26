Araştırma Üniversitesi ilanlarında bu şartlar olmamalı!

Marmara Üniversitesi tarafından 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de farklı akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere çok sayıda araştırma görevlisi ilanı verilmiştir.

Söz konusu araştırma görevlisi ilanları incelediğimizde; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine aykırı olarak bazı özel şartlara yer verildiği görülmektedir.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR imzalı olarak tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda;

"Araştırma görevlisi kadro ilanlarında ilan edilen alanla bağlantılı lisans mezuniyetinin yanı sıra "tezli yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şartı haricinde herhangi bir ilave şarta yer verilmemesine," dikkat edilmesi istenmiştir.

Malumunuz üzere YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın eski görev yeri Marmara Üniversitesi Rektörlüğüdür. Haliyle YÖK Başkanı imzalı olarak gönderilen ve talimat içeren bir yazıya ne yazık ki Marmara Üniversitesi araştırma görevlisi ilanlarında hassasiyet göstermemiştir.

Araştırma görevlisi ilanlarında; yurt dışı tecrübesi, çalışma alanı, klinik tecrübesi, akademik yayın yapmış olmak, siyaset bilimi ve kamu yönetimi konularına hakim olmak gibi şartlara yer verilmesi hem mevzuata uygun düşmediği gibi hem de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yakın bir tarihte gönderdiği yazısına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına uygun olarak söz konusu araştırma görevlisi ilanlarında yalnızca öğrenciliğe yönelik şartların yer verilecek şekilde Marmara Üniversitesi tarafından söz konusu kadro ilanlarının düzeltilmesi gerekmektedir.